All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. In un mercato dominato da smartphone sempre più grandi e ingombranti, cresce il desiderio di tornare all’essenziale: dispositivi potenti, ma facili da usare e da portare con sé. Gli smartphone compatti stanno vivendo una nuova stagione di interesse, spinti da utenti che cercano ergonomia, controllo e comfort senza rinunciare a prestazioni di alto livello. Oggi, grazie a display più efficienti e componenti evoluti, il formato compatto non è più un compromesso, ma una scelta consapevole che unisce tecnologia avanzata e qualità della vita digitale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In un mercato dominato da smartphone sempre più ingombranti, cresce il desiderio di tornare all’essenziale

Leggi anche: Motociclismo, il Campionato Italiano di Moto3 è dominato…Da uno spagnolo! Futuro sempre più grigio?

Leggi anche: Mancini confessa il suo desiderio più grande: “Speravo di tornare in Nazionale dopo Spalletti”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Samsung ha dominato il mercato degli smartphone pieghevoli nel Q3 2025: ecco i dati - Il terzo trimestre del 2025 si è chiuso con ottimi risultati per il settore degli smartphone pieghevoli che ha registrato un incremento del 14% delle spedizioni su scala globale, come confermano i ... hwupgrade.it

Samsung domina il mercato smartphone nel Q1 2025 - Nel primo trimestre del 2025 Samsung ha dominato il mercato degli smartphone con la serie Galaxy S25, ha prodotto 64 milioni di device. punto-informatico.it

A metà degli anni Novanta, Red Bull non era altro che un esperimento commerciale, conosciuto da pochi al di fuori dell’Austria. In un mercato dominato dalle bibite tradizionali, l’idea di una bevanda energetica sembrava strana, persino rischiosa. Ma dietro q - facebook.com facebook