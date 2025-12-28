In ricordo di Giorgio Lucantonio Giorgetto per tutti gli Aquilani

In memoria di Giorgio Lucantonio, noto come Giorgetto, scomparso recentemente a L’Aquila. Uomo rispettato e amato dalla comunità, lascia un ricordo sincero di gentilezza e disponibilità. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Un saluto alla famiglia e ai tanti amici che conservano nel cuore il suo ricordo.

L'AQUILA – Molto triste la notizia della scomparsa di Giorgio Lucantonio, che affettuosamente tutti a L'Aquila e sull'altipiano delle Rocche chiamavano Giorgetto. L'ho appresa ieri dalla stampa, ad esequie ormai avvenute, celebrate nel paese natale da don Renzo D'Ascenzo, anch'egli originario di Fontavignone. Ho avuto il privilegio di condividere con Giorgio – quasi mio coetaneo, era nato nel 1947 – l'intero quinquennio di studi superiori, egli sempre promosso a giugno per l'applicazione e il talento negli studi. Nella classe c'era anche suo cugino Giacinto Lucantonio, altrettanto bravo nei risultati scolastici, entrambi di Fontavignone, frazione di Rocca di Mezzo.

