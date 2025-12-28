In primavera il cantiere della primaria
Il nuovo plesso della scuola elementare all’interno del villaggio La Costa a Fombio ha finalmente un orizzonte definito: infatti la realizzazione dell’opera è stata definitivamente assegnata ad una ditta umbra dopo l’espletamento, tramite centrale unica di committenza, del bando al quale hanno partecipato una quarantina di imprese. "Siamo a buon punto e dopo la definizione e conclusione delle ultime fasi burocratiche, il cantiere potrà finalmente decollare - ha ribadito con soddisfazione il sindaco Davide Passerini (nella foto) -. Ritengo che l’intervento possa prendere avvio con la prossima primavera e il plesso possa essere pronto per il 2027". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In primavera il cantiere della primaria.
