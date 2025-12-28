In Nigeria è stato un attacco a salve Altri ne seguiranno

Come era prevedibile, uno degli effetti del bombardamento natalizio americano sul nord-ovest della Nigeria è stato il polemico dibattito politico nigeriano. Meno prevedibile era che questo sarebbe stato praticamente l’unico . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

in nigeria 232 stato un attacco a salve altri ne seguiranno

© Cms.ilmanifesto.it - In Nigeria è stato un attacco a salve. «Altri ne seguiranno»

L' attacco in Nigeria è anche un messaggio ai golpisti del Sahel; Il governo nigeriano sapeva dei raid ed è pronto a cooperare con gli Usa; Lotta al terrorismo difesa dei cristiani e petrolio | perché Trump è davvero intervenuto in Nigeria.

nigeria 232 stato attaccoL’attacco degli Stati Uniti contro l’ISIS in Nigeria - Trump l'ha giustificato spiegando di voler proteggere la comunità cristiana locale: non &#232; chiaro quante persone siano state uccise ... ilpost.it

nigeria 232 stato attaccoUsa lanciano attacco in Nigeria contro l’Isis. Trump: "Hanno ucciso cristiani innocenti" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa lanciano attacco in Nigeria contro l’Isis. tg24.sky.it

nigeria 232 stato attaccoNigeria, raid Usa contro l’Isis Trump: «Difendo i cristiani» - Missili Tomahawk a Natale contro i jihadisti, con il supporto del governo locale E Hegseth intanto avverte: «Pronti per altri blitz» ... corriere.it

