Come era prevedibile, uno degli effetti del bombardamento natalizio americano sul nord-ovest della Nigeria è stato il polemico dibattito politico nigeriano. Meno prevedibile era che questo sarebbe stato praticamente l’unico . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - In Nigeria è stato un attacco a salve. «Altri ne seguiranno»

L' attacco in Nigeria è anche un messaggio ai golpisti del Sahel; Il governo nigeriano sapeva dei raid ed è pronto a cooperare con gli Usa; Lotta al terrorismo difesa dei cristiani e petrolio | perché Trump è davvero intervenuto in Nigeria.

L’attacco degli Stati Uniti contro l’ISIS in Nigeria - Trump l'ha giustificato spiegando di voler proteggere la comunità cristiana locale: non è chiaro quante persone siano state uccise ... ilpost.it