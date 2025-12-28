In Nigeria è stato un attacco a salve Altri ne seguiranno
Come era prevedibile, uno degli effetti del bombardamento natalizio americano sul nord-ovest della Nigeria è stato il polemico dibattito politico nigeriano. Meno prevedibile era che questo sarebbe stato praticamente l’unico . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Mo: Hezbollah, 'morti altri 4 operativi in attacco cha ha ucciso capo stato maggiore'
Leggi anche: Exor, nessuna intenzione di vendere la Juventus né a Tether né ad altri soggetti
L' attacco in Nigeria è anche un messaggio ai golpisti del Sahel; Il governo nigeriano sapeva dei raid ed è pronto a cooperare con gli Usa; Lotta al terrorismo difesa dei cristiani e petrolio | perché Trump è davvero intervenuto in Nigeria.
L’attacco degli Stati Uniti contro l’ISIS in Nigeria - Trump l'ha giustificato spiegando di voler proteggere la comunità cristiana locale: non è chiaro quante persone siano state uccise ... ilpost.it
Usa lanciano attacco in Nigeria contro l’Isis. Trump: "Hanno ucciso cristiani innocenti" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa lanciano attacco in Nigeria contro l’Isis. tg24.sky.it
Nigeria, raid Usa contro l’Isis Trump: «Difendo i cristiani» - Missili Tomahawk a Natale contro i jihadisti, con il supporto del governo locale E Hegseth intanto avverte: «Pronti per altri blitz» ... corriere.it
Sky tg24. . Raid aerei condotti con supporto Usa hanno preso di mira due campi legati all’Isis nella foresta di Bauni, nello stato di Sokoto, utilizzati da combattenti stranieri provenienti dal Sahel per pianificare attacchi su larga scala in Nigeria. L’operazione è st - facebook.com facebook
Bombe USA, anche sulla Nigeria Trump ordina un attacco nel grande stato petrolifero per “proteggere i cristiani dai terroristi islamici Ma colpisce bande di estorsori lontane 1000 km dai jihadisti Il governo di Abuja nella bufera per aver accettato l’ingerenza L’a x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.