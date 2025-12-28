Impianti sportivi lavori al rush finale | E ora pensiamo alla ciclopedonale

Nel 2026 saranno completati gli spogliatoi del centro polisportivo di San Girio e si concluderà la riqualificazione del campo di calcio a Porto Potenza. Intanto sono stati svolti degli interventi al palazzetto dello sport, al circolo tennis e alla bocciofila, ed è previsto un progetto per realizzare una pista ciclopedonale che colleghi la collina al mare". Lo afferma Giuseppe Castagna, vicesindaco di Potenza Picena con delega allo sport. Da un lato si dice soddisfatto per quanto realizzato sul fronte dello sport nel 2025, e dall’altro annuncia alcuni cantieri che partiranno a breve e riguarderanno gli impianti sportivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

