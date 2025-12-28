Impianti sportivi lavori al rush finale | E ora pensiamo alla ciclopedonale
Nel 2026 saranno completati gli spogliatoi del centro polisportivo di San Girio e si concluderà la riqualificazione del campo di calcio a Porto Potenza. Intanto sono stati svolti degli interventi al palazzetto dello sport, al circolo tennis e alla bocciofila, ed è previsto un progetto per realizzare una pista ciclopedonale che colleghi la collina al mare". Lo afferma Giuseppe Castagna, vicesindaco di Potenza Picena con delega allo sport. Da un lato si dice soddisfatto per quanto realizzato sul fronte dello sport nel 2025, e dall’altro annuncia alcuni cantieri che partiranno a breve e riguarderanno gli impianti sportivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: I lavori straordinari in via Pizzi al rush finale
Leggi anche: M4, lavori al rush finale e fondi ai negozi
Impianti sportivi, lavori al rush finale: E ora pensiamo alla ciclopedonale; Cittadella dello sport all'Acquacalda, lavori al rush finale; Poli per l’infanzia, lavori al rush finale a Vergini e Corneto.
Impianti sportivi, lavori al rush finale: "E ora pensiamo alla ciclopedonale" - Nel 2026 saranno completati gli spogliatoi del centro polisportivo di San Girio e si concluderà la riqualificazione del campo di calcio a Porto Potenza. msn.com
Maliseti, Viaccia e Iolo. I lavori agli impianti sportivi sono finalmente alla fine - Gli interventi inseriti in un unico bando di gara con i fondi Pnrr. lanazione.it
Lavori agli impianti sportivi. Conclusa la riqualificazione e dedica a Roberto D’Angelo - Offida in festa, sulla targa c’è la scritta: "Cerca di lottare come se fosse amore". ilrestodelcarlino.it
https://www.luccaindiretta.it/capannori-e-piana/2025/12/27/impianti-sportivi-e-palestre-concessioni-prorogate-al-30-giugno/488518/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.