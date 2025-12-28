Impianti di telefonia Via libera al piano per le installazioni

Via libera del consiglio comunale al programma per l' installazione degli impianti di telefonia mobile sul territorio sestese. Il piano, in particolare, individua le aree e i siti disponibili per il montaggio delle antenne "nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto comunale territoriale": in totale sono 26 le aree di progetto individuate più un "nucleo centrale" per la zona a maggiore densità residenziale. Fra i siti possibili per l'installazione di impianti via Pertini e via Berlinguer nell'area artigianale, via della Lastruccia all'interno del campus universitario, via Moravia, viale Ariosto, via Pasolini, viale I maggio, via dei Molini, via del Torrente, via Dante da Castiglione in area collinare, via dell'Osmannoro.

