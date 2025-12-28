Impegni presi e non mantenuti Non c’è una visione per Argenta

"Sempre più distanza tra chi amministra il Comune e i suoi abitanti". Sul futuro del territorio argentano c’è chi non crede che i progetti della giunta Baldini potranno rappresentarne la rinascita. In questo senso si esprimono i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e Argenta Rinnovamento: "Il primo punto da chiarire è che il coinvolgimento dei cittadini alle scelte dell’amministrazione, di cui tanto si vanta Baldini, è una puramente frutto della sua fantasia". I capigruppo Fanini e Azzalli esprimono la loro opinione anche sul fronte economico, criticando l’operato dell’amministrazione: "Nonostante la forte imposizione fiscale, il Comune non è in grado di prevedere serie politiche di investimento con risorse proprie, dovendosi affidare sul solo Pnrr, peraltro compiendo scelte sbagliate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

