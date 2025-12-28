Il volo delle banche Usa | le prime sei valgono il doppio di Piazza Affari

Sei banche americane valgono oggi il doppio dell’intera capitalizzazione di Piazza Affari e hanno aggiunto complessivamente 600 miliardi di dollari al proprio market cap nel 2025. Sono questi i dati impressionanti dell’egemonia finanziaria dei campioni della finanza americana in un 2025 segnato dal ritorno alla presidenza di Donald Trump e da un clima più orientato al business e alla deregolamentazione finanziaria, ma anche da un dinamismo imprenditoriale e industriale negli Stati Uniti connesso soprattutto al boom dell’Intelligenza artificiale. Il decollo delle banche Usa. E così, ricorda il Financial Times, sei istituzioni bancarie hanno sovraperformato l’indice S&P500 ottenendo lauti guadagni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com

