Il video di La Russa che celebra la nascita dell' Msi | La fiamma resta un simbolo di amore e resilienza

Nel video pubblicato da Ignazio La Russa, si celebra l’anniversario della nascita del Movimento Sociale Italiano (MSI). La ripresa si concentra sulla figura di La Russa mentre rende omaggio alla storia e ai valori del partito, sottolineando il simbolo della fiamma come rappresentazione di amore e resilienza. Il video ha suscitato diverse reazioni, alimentando il dibattito pubblico sulla memoria e sull’eredità storica dell’MSI.

Sta facendo molto discutere il video pubblicato da Ignazio La Russa per celebrare l'anniversario della nascita del Movimento Sociale italiano (Msi). "Sono passati molti anni, sono mutate tantissime cose, è maturata, migliorata e cambiata la visione degli uomini che si sono succeduti ma la fiamma tricolore è rimasta: un simbolo di continuità e anche di amore e resilienza", afferma il presidente del Senato nel filmato pubblicato il giorno di Santo Stefano.

