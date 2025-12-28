Il video di La Russa che celebra la nascita dell' Msi | La fiamma resta un simbolo di amore e resilienza
Nel video pubblicato da Ignazio La Russa, si celebra l’anniversario della nascita del Movimento Sociale Italiano (MSI). La ripresa si concentra sulla figura di La Russa mentre rende omaggio alla storia e ai valori del partito, sottolineando il simbolo della fiamma come rappresentazione di amore e resilienza. Il video ha suscitato diverse reazioni, alimentando il dibattito pubblico sulla memoria e sull’eredità storica dell’MSI.
Sta facendo molto discutere il video pubblicato da Ignazio La Russa per celebrare l’anniversario della nascita del Movimento Sociale italiano (Msi). “Sono passati molti anni, sono mutate tantissime cose, è maturata, migliorata e cambiata la visione degli uomini che si sono succeduti ma la fiamma tricolore è rimasta: un simbolo di continuità e anche di amore e resilienza”, afferma il presidente del Senato nel filmato pubblicato il giorno di Santo Stefano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Il video di La Russa che celebra la nascita del MSI: “La fiamma è simbolo di continuità, non dimentichiamo”
Leggi anche: La Russa fa i conti col passato. Il discorso che celebra la nascita dell’Msi e che scatena le polemiche del Pd
Il video di La Russa che celebra la nascita del MSI: La fiamma è simbolo di continuità, non dimentichiamo; La Russa fa i conti col passato. Il discorso che celebra la nascita dell’Msi e che scatena le polemiche del Pd; La Russa elogia il Msi: «La fiamma un simbolo di continuità e resilienza»; IL VIDEO. Poste Italiane, francobollo celebra 2500 anni fondazione Napoli.
Il video di La Russa che celebra la nascita dell'Msi: "La fiamma resta un simbolo di amore e resilienza" - (LaPresse) Sta facendo molto discutere il video pubblicato da Ignazio La Russa per celebrare l'anniversario della nascita dell'Movimento Sociale italiano (Msi). ilmattino.it
Ignazio La Russa celebra il Movimento Sociale Italiano: «La fiamma? Un simbolo di continuità». L’ira dell’Anpi: «Sfregio alla memoria» - Insorgono anche il Pd e Avs dopo il video diffuso dal presidente del Senato sui social: «Ha una postura orgogliosamente nostalgica» ... msn.com
La Russa fa i conti col passato. Il discorso che celebra la nascita dell’Msi e che scatena le polemiche del Pd - In un video postato su Instagram, il presidente del Senato ricorda la fondazione del Movimento Sociale Italiano il 26 dicembre del 1946 elogiandone le intenzioni e la visione proiettata verso il futur ... msn.com
Il presidente del Senato La Russa ha pubblicato un video per commemorare la fondazione del Movimento sociale italiano, il partito neofascista che raccolse l’eredità della Rsi di Mussolini. La Russa ha celebrato i fondatori del Msi come uomini che “non si arre - facebook.com facebook
Dal 2023 anche in Ucraina si festeggia Natale il 25 dicembre, lasciando definitivamente il calendario giuliano e la data del 7 gennaio celebrata dalla Chiesa Ortodossa Russa. E dunque, più che mai, Buon Natale a tutti i fratelli e le sorelle d’Ucraina. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.