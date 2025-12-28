Il video dell’albero di Natale abbattuto da ragazzi incappucciati non riguarda l’Italia

Un video diffuso sui social mostra alcuni ragazzi incappucciati abbattere un albero di Natale decorato con la scritta

Circola sui social un video in cui alcuni ragazzi incappucciati e con il volto coperto abbattono un albero di Natale decorato con la scritta “2025”. I commenti online sotto al video sono fortemente aggressivi e accusano i protagonisti di non essere italiani, collegando l’accaduto a temi politici nazionali come il referendum sulla giustizia. Tuttavia, un’analisi più attenta rivela che il video non ha nulla a che fare con l’Italia (e non solo).  Per chi ha fretta:. Il video non mostra un episodio accaduto in Italia, ma a Istanbul, distretto di Küçükçekmece.. I ragazzi che abbattono l’albero non sono italiani. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

