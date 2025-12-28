Il video dell’albero di Natale abbattuto da ragazzi incappucciati non riguarda l’Italia
Circola sui social un video in cui alcuni ragazzi incappucciati e con il volto coperto abbattono un albero di Natale decorato con la scritta “2025”. I commenti online sotto al video sono fortemente aggressivi e accusano i protagonisti di non essere italiani, collegando l’accaduto a temi politici nazionali come il referendum sulla giustizia. Tuttavia, un’analisi più attenta rivela che il video non ha nulla a che fare con l’Italia (e non solo). Per chi ha fretta:. Il video non mostra un episodio accaduto in Italia, ma a Istanbul, distretto di Küçükçekmece.. I ragazzi che abbattono l’albero non sono italiani. 🔗 Leggi su Open.online
