Il video choc della Ascari M5S per l' associazione di Hannoun | Donate un piccolo contributo

Nel video diffuso dall’Ascari (M5S), Stefania Ascari invita a sostenere l’associazione di Mohammad Hannoun con un piccolo contributo. La deputata, insieme all’ex grillino Alessandro Di Battista, si trovava in Siria con la Abspp, un’organizzazione di cui fa parte Hannoun. La richiesta di donazioni si inserisce nel contesto delle attività sul campo, mentre si approfondiscono i legami tra i protagonisti e l’associazione.

Erano in Siria con la Abspp di Mohammad Hannoun la pentastellata Stefania Ascari e l'ex grillino Alessandro Di Battista. Ma erano andati in missione anche in Libano e Sud della Turchia con la medesima associazioni. Su questo la sinistra tace, e il M5S non si discosta minimamente dalle azioni della loro deputata. E, proprio mentre si cerca di fingere che non ci sia nulla di anomalo nell'essere partiti con la finta associazione caritatevole che secondo l'accusa avrebbe in realtà inviato soldi ad Hamas, spunta anche il video esclusivo in cui Ascari chiede donazioni per Abspp: “Mi trovo qui nel nord della Siria assieme all'associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, assieme al collega Davide Treipedi e all'amico Alessandro Di Battista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

