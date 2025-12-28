Il viaggio della speranza Zelensky oggi da Trump per trattare la pace | Ottocento miliardi per ricostruire
Roma, 28 dicembre 2025 – Mar-a-Lago al centro dei destini del mondo. Oggi il presidente Usa Donald Trump incontrerà l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Alte aspettative in una situazione che, però, tende a ridimensionarle. La Russia continua a bombardare il territorio invaso tutte le notti, con gravi conseguenze sulla quotidianità di decine di migliaia di ucraini, mentre il presidente Putin dichiara che Mosca è pronta a combattere se Kiev non scenderà a compromessi. L’Europa, dal canto suo, sembra sempre più determinata. In una call che ha avuto luogo ieri con i leader Ue e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sono emerse grandi speranze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il viaggio della speranza, Zelensky oggi da Trump per trattare la pace: “Ottocento miliardi per ricostruire”.
