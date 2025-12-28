Roma, 28 dicembre 2025 – Mar-a-Lago al centro dei destini del mondo. Oggi il presidente Usa Donald Trump incontrerà l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Alte aspettative in una situazione che, però, tende a ridimensionarle. La Russia continua a bombardare il territorio invaso tutte le notti, con gravi conseguenze sulla quotidianità di decine di migliaia di ucraini, mentre il presidente Putin dichiara che Mosca è pronta a combattere se Kiev non scenderà a compromessi. L’Europa, dal canto suo, sembra sempre più determinata. In una call che ha avuto luogo ieri con i leader Ue e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sono emerse grandi speranze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il viaggio della speranza, Zelensky oggi da Trump per trattare la pace: “Ottocento miliardi per ricostruire”

Leggi anche: Ucraina news oggi, Zelensky pronto a trattare il piano Trump: “Una pace che rispetti la dignità del mio popolo”

Leggi anche: Mosca ignora Zelensky. I russi vogliono trattare solo con Trump per la pace in Ucraina

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il viaggio della speranza, Zelensky oggi da Trump per trattare la pace: “Ottocento miliardi per ricostruire”.

Il viaggio della speranza, Zelensky oggi da Trump per trattare la pace: “Ottocento miliardi per ricostruire” - Mosca continua a bombardare in modo massiccio l’Ucraina ... quotidiano.net