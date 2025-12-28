Il Viaggio della Fiamma Olimpica attraversa la Ciociaria | successo per la 20^ tappa a Frosinone e Cassino
Si è conclusa con straordinario successo la 20^ tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, che nella giornata odierna ha visto protagoniste le città di Frosinone e Cassino. L’evento, carico di valore simbolico e sportivo, ha unito il territorio in un abbraccio collettivo all'insegna dei valori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
