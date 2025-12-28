Il Vescovo | Esserci per gli altri alimenta una speranza che non è illusione
IN DIALOGO. Monsignor Francesco Beschi traccia un bilancio del Giubileo della Speranza che si chiuderà domenica 28 dicembre alle 18 in Cattedrale. Diretta su Bergamo Tv e sul sito. Alle 17,10 andrà in onda la versione integrale dell’intervista. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
«Esserci per gli altri alimenta una speranza che non è illusione».
Il Vescovo: «Esserci per gli altri alimenta una speranza che non è illusione» - Monsignor Francesco Beschi traccia un bilancio del Giubileo della Speranza che si chiuderà domenica 28 dicembre alle 18 in Cattedrale. ecodibergamo.it
Leone XIV: ai vescovi, “annunciare la speranza significa andare controcorrente” - “A volte, annunciare che la speranza non delude significa andare controcorrente, persino contro l’evidenza di situazioni dolorose che sembrano senza via d’uscita”. agensir.it
Giubileo dei giovani, il Vescovo: «La speranza abita nel perdono» - Non solo un evento, ma un’opportunità per rileggere e dare nuovi significati alla propria quotidianità: anche se il Giubileo cade ogni venticinque anni ed è un appuntamento straordinario, consumando ... ecodibergamo.it
Il nostro Vescovo insieme a don Gerardo, uniti nella fede e nella gioia del pranzo comunitario. Grazie per la vostra presenza e per esserci sempre accanto. - facebook.com facebook
