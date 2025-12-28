Il vento lo trascina giù dalla seggiovia | gravissimo un 32enne in Friuli

Precipitato dalla seggiovia a Piancavallo, Mattia Baronio è rimasto aggrappato a un filo prima di cadere - ristorante in cima all’impianto di risalita Tremol Uno nella località sciistica friulana. ilgiorno.it

Uomo cade dalla seggiovia a causa del vento, è in gravi condizioni - Il 32enne era appena salito sulla seggiovia per rientrare a valle quando una forte raffica di vento ha sollevato la rete di protezione che si trova nell'area intorno all'impianto. tg24.sky.it

*LE NOTIZIE DI OGGI* *Aosta, identificata donna morta nel lago: si attende esito dell'autopsia* > *Il vento lo trascina giù dalla seggiovia: gravissimo un 32enne* > *Firenze, chiede di usare il seme del marito morto: il tribunale dice no* > *Checco - facebook.com facebook

