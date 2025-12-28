Il vento lo trascina giù dalla seggiovia | gravissimo un 32enne in Friuli

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente a Piancavallo, in Friuli: una rete di protezione si è sollevata impigliandosi nello scarpone dell'uomo, volato da 10 metri di altezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

il vento lo trascina gi249 dalla seggiovia gravissimo un 32enne in friuli

© Tgcom24.mediaset.it - Il vento lo trascina giù dalla seggiovia: gravissimo un 32enne in Friuli

Leggi anche: Il vento lo trascina giù dalla seggiovia: gravissimo un 32enne in Friuli

Leggi anche: Strappato dalla seggiovia a causa del vento, 32enne precipita nel vuoto: dramma a Natale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il vento lo trascina giù dalla seggiovia | gravissimo un 32enne in Friuli.

vento trascina gi249 seggioviaPrecipita dalla seggiovia trascinato dalla rete di protezione: «Mattia Baronio è rimasto aggrappato a un filo prima di cadere» - Aveva appena terminato il turno di lavoro in baita quando l’imprevisto ha trasformato il rientro in tragedia. msn.com

vento trascina gi249 seggioviaPrecipitato dalla seggiovia a Piancavallo, Mattia Baronio è rimasto aggrappato a un filo prima di cadere - ristorante in cima all’impianto di risalita Tremol Uno nella località sciistica friulana. ilgiorno.it

Uomo cade dalla seggiovia a causa del vento, è in gravi condizioni - Il 32enne era appena salito sulla seggiovia per rientrare a valle quando una forte raffica di vento ha sollevato la rete di protezione che si trova nell'area intorno all'impianto. tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.