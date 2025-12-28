Il truffatore seriale che guadagnava 20 mila euro a settimana Falso assicuratore denunciato a Catania

La Polizia di Stato di Catania ha identificato e denunciato un individuo sospettato di aver condotto numerose truffe nel settore assicurativo, con un guadagno stimato di circa 20 mila euro a settimana. Si tratta di un falso assicuratore che aveva creato un sistema per ingannare le vittime e ottenere indebiti profitti. L’attività investigativa ha permesso di smascherare il suo operato, contribuendo alla tutela dei cittadini e al rispetto delle normative.

La Polizia di Stato di Catania ha individuato e denunciato un truffatore seriale, specializzato in truffe assicurative. L’uomo, un 64enne residente nella provincia di Caserta, con numerosi precedenti specifici, era riuscito a congegnare un sistema, pensato nei minimi dettagli, in grado di assicurargli un guadagno illecito stimato intorno a 20.000 euro a settimana. Il posto di blocco e l'assicurazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il truffatore seriale che guadagnava 20 mila euro a settimana. Falso assicuratore denunciato a Catania Leggi anche: Truffa a Catania: anziana raggirata dal falso agente, gioielli per 30mila euro. Denunciato un 18enne Leggi anche: Cocaina in carcere ai colloqui dalle fidanzate innamorate: arrestato ancora 22enne, guadagnava 2mila euro a settimana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il truffatore seriale che guadagnava 20 mila euro a settimana. Falso assicuratore denunciato a Catania - Quando la donna alla guida, in buona fede, ha esibito il certificato della polizza è partita l'indagine ... msn.com

Catania, false assicurazioni: truffatore seriale scoperto dalla polizia - CATANIA – La polizia ha scoperto e denunciato un truffatore seriale, specializzato in truffe assicurative. livesicilia.it

Inseguimento della Polizia a Vicenza porta all'arresto di un truffatore seriale https://www.nordest24.it/vicenza-operazione-polizia-arresto-responsabile-truffe-anziani - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.