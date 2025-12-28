Il triangolo e il tradimento di Giucas Casella la compagna Valeria Perilli e l’ex Carol Torr mamma del figlio James

Giucas Casella, noto illusionista italiano, si trova al centro di una vicenda familiare complessa, legata a un triangolo che coinvolge la sua compagna Valeria Perilli e l’ex Carol Torr, madre del loro figlio James. Valeria, con oltre 40 anni di relazione con Casella, ha cresciuto il bambino come fosse suo, nonostante le circostanze. Una storia che mette in luce dinamiche personali e sentimentali di lunga durata e profonde connessioni.

Valeria Perilli è la storica compagna di Giucas Casella, al suo fianco da oltre 40 anni. Il loro legame è così profondo che Valeria ha cresciuto James, il figlio che l'illusionista ha avuto da una relazione extra coniugale con Carol Torr, come se fosse suo. Tra il 1984 e il 1991, Valeria è stata anche una "signorina buonasera" della Rai, annunciando i programmi dagli studi di Roma. Come doppiatrice, è nota per aver dato voce a personaggi iconici come Miranda in Sex and the City, Lalla in La tata e diverse figure di soap opera famose, tra cui General Hospital, Santa Barbara e Febbre d'amore.

Giucas Casella: “Sono fluido, rapporti con uomini e con donne”/ “La mia compagna Valeria? Ecco perché dura” - Giucas Casella si racconta in un'intervista a La Stampa: ammette di essere 'fluido' in amore, poi parla della relazione con Valeria Perilli In una lunga intervista a La Stampa, Giucas Casella ha ... ilsussidiario.net

Giucas Casella, chi è: illusionista, in tv dal 1979/ Papà di James: “All’inizio non lo volevo, poi…” - A trent'anni ha cominciato la sua esperienza nei programmi televisivi Giucas Casella è conosciuto per essere un ... ilsussidiario.net

