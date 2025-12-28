Il Torino sta seguendo con attenzione Kevin Rodriguez dell’Union SG, in vista di un possibile trasferimento. La trattativa si inserisce in un contesto di mercato complesso, con il Napoli anch'esso interessato al giocatore. Petrachi, direttore sportivo del Torino, sta valutando le opzioni per rafforzare l’attacco, monitorando la situazione dell’attaccante ecuadoregno senza tralasciare gli aspetti di un mercato competitivo e articolato.

Petrachi al lavoro per l’attaccante ecuadoregno dell’Union SG Napoli alleato, ma anche avversario di mercato del Torino. Fonti turche e belghe sostengono che i granata si stiano muovendo per Kevin Rodriguez, bomber dell ‘Union SG. Torino, interesse concreto per Kevin Rodriguez (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’ecuadoregno classe 2000 ha messo a segno 10 gol in 28 partite, attirando su di sé le attenzioni di tanti club europei. C’anche il Napoli su Kevin Rodriguez. Oltre al Torino ci sono anche Fiorentina e Napoli, con quest’ultima i granata stanno discutendo per il possibile prestito di Marianucci. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Torino si muove per Kevin Rodriguez: sfida al Napoli

Leggi anche: Calciomercato Inter, in porta il presente è Sommer ma Ausilio si muove per il futuro: 3 portieri nel mirino! Pronta la sfida al Milan

Leggi anche: Il Como si muove per Zirkzee: è sfida alla Roma per l’attaccante olandese

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

C'è molta concorrenza per Kevin Rodriguez - Il Torino, secondo quanto ha riferito l'insider di mercato turco, Ekrem Konur, starebbe sfidando Napoli, Fiorentina e Boca Juniors per l’attaccante dell’Union ... torinogranata.it