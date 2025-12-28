Il tetto del capannone cede all' improvviso | 73enne cade e perde la vita

Un incidente si è verificato a Meldola, dove Giuseppe Manfredi, 73 anni, è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone vicino alla sua abitazione in via Da Vinci. La tragedia ha scosso la comunità locale, che si sta attivando per chiarire le cause dell’accaduto.

Una tragica fatalità. Un meldolese di 73 anni, Giuseppe Manfredi, ha perso la vita dopo esser caduto dal tetto di un capannone che si trova nei pressi della sua abitazione in via Da Vinci. Il dramma, riportato dall'edizione domenicale del 'Corriere Romagna' e verificato con l'Arma dei Carabinieri.

