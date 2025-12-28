Il ’sindaco dei ragazzi’ è la giovane Sofia Guidi

È Sofia Guidi di Tresigallo il nuovo sindaco dei ragazzi di Tresignana. Vicesindaco, Carlotta Turra di Formignana. Eletta dai 22 consiglieri a loro volta selezionati in precedenza da tutti gli alunni delle due scuole, la giovane tresigallese ha prevalso per soli due voti sulla concorrente, divenuta vicesindaco. I programmi elettorali presentati ai consiglieri, al sindaco Perelli ed alla giunta presente per l’occasione nella sala consiliare di Tresigallo, hanno messo in luce interessi comuni a tutti i giovani del paese. Maggior cura per gli spazi verdi comuni, miglioramento delle zone sportive, manutenzioni nei plessi scolastici, lotta all’abbandono di rifiuti, iniziative di scambio e sostegno didattico fra le diverse classi e iniziative solidali sono stati alcuni tra i propositi espressi dalle candidate, in accordo sotto molti aspetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

