il silenzio di conte e il video della deputata ascari che chiede soldi per hannoun

Il silenzio di Conte e il video di Ascari, deputata M5S, che chiede fondi per Hannoun, hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La presenza di Stefania Ascari e Alessandro Di Battista in Siria, accompagnati dalla delegazione di Mohammad Hannoun, solleva questioni sulle attività e le posizioni del Movimento 5 Stelle in relazione a questa regione. Un approfondimento su questi eventi permette di comprendere meglio il contesto e le implicazioni politiche coinvolte.

Erano in Siria con la Abspp di Mohammad Hannoun la pentastellata Stefania Ascari e l'ex grillino Alessandro Di Battista. Ma erano andati in missione anche in Libano e Sud della Turchia con la medesima associazioni. Su questo la sinistra tace, e il M5S non si discosta minimamente dalle azioni della loro deputata. E, proprio mentre si cerca di fingere che non ci sia nulla di anomalo nell'essere partiti con la finta associazione caritatevole che secondo l'accusa avrebbe in realtà inviato soldi ad Hamas, spunta anche il video esclusivo in cui Ascari chiede donazioni per Abspp: "Mi trovo qui nel nord della Siria assieme all'associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, assieme al collega Davide Treipedi e all'amico Alessandro Di Battista.

