A partire dal 1° gennaio cambiano le modalità di accesso al servizio CUP ad Ambra, nel Comune di Bucine. Le prenotazioni per visite, esami e prelievi non saranno più effettuate all’interno della sede della Misericordia della Valdambra, ma potranno essere eseguite nella farmacia abilitata Beni, in via Trieste 175, oltre che attraverso i consueti canali telefonici e digitali messi a disposizione dal sistema sanitario regionale. Restano infatti attivi tutti gli altri canali aziendali dell’ ASL Toscana sud est per poter richiedere i servizi desiderati: il call center, operativo dalle 8 alle 18 tutti i giorni esclusa la domenica, e le piattaforme online prenota. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il servizio Cup passa alla farmacia

