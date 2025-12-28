Il Senatore Guidi | Ho sfiorato di nuovo l' abisso grazie ai colleghi Vita è degna di essere vissuta – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2025 "Ringrazio Lei, Presidente, e tutti i colleghi. Io di morte me ne intendo e ho sfiorato di nuovo l'abisso. Vi ringrazio, la vita è degna di essere vissuta", così il Senatore Antonio Guidi in Aula a Palazzo Madama. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Il Senatore Guidi: Ho sfiorato di nuovo l'abisso, grazie ai colleghi. Vita è degna di essere vissuta.

