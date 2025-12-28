Il rock di Ricky Portera dà il benvenuto al 2026

Il nuovo anno a Corridonia si apre con un Ricky Portera, chitarrista di fama internazionale e storico membro degli Stadio e della band di Lucio Dalla, che sarà il protagonista di un concerto in prima mondiale dedicato all’immortale musica da film del Maestro Ennio Morricone. Ad affiancarlo, l’Ensemble Morricone, formato da affermati musicisti che hanno collaborato con il Maestro e portato le sue musiche in tutto il mondo: Angela Benelli al violino, Cecilia Biondini al violoncello, Deborah Vico al pianoforte, Maurizio Turriziani al basso e Ivan Gambini alla batteria. Il concerto si concluderà con un gran finale all’insegna dei brani tipici del festoso e coinvolgente repertorio natalizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

