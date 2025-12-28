Il regalo di Natale resta nel Conero | la foca monaca avvistata anche a Portonovo

ANCONA – Non smette di regalare emozioni l’ospite più illustre e inatteso di queste festività sulla Riviera del Conero. Dopo le storiche apparizioni dei giorni scorsi a Numana, la foca monaca ha deciso di proseguire il suo viaggio verso nord: nella mattinata di ieri, l'esemplare è stato avvistato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Nuota felice in laguna e la foca monaca avvistata a Venezia diventa una star del web (VIDEO)

Leggi anche: Foca monaca a Numana, evento straordinario per il Conero. L'appello del Wwf: “Rispetto e distanza: 50 metri per proteggerla”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il ricordo del figlio: "A Natale ci ha donato l’ultimo regalo, invitando tutti i figli a casa" - facebook.com facebook

Un regalo di Natale da 1,81 miliardi di dollari. E' quanto è stato vinto in Arkansas alla lotteria della vigilia con un unico biglietto con tutti e sei numeri del Powerball. Si tratta della seconda cifra più alta mai vinta a quello che è una sorta di SupereEnalotto degli x.com