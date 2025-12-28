Il regalo di Natale resta nel Conero | la foca monaca avvistata anche a Portonovo

ANCONA – Non smette di regalare emozioni l'ospite più illustre e inatteso di queste festività sulla Riviera del Conero. Dopo le storiche apparizioni dei giorni scorsi a Numana, la foca monaca ha deciso di proseguire il suo viaggio verso nord: nella mattinata di ieri, l'esemplare è stato avvistato.

