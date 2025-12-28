Il rebus busta paga pesante quasi 5mila pratiche trattate | restituito il 60% delle imposte

Macerata, 28 dicembre 2025 – “Siamo stati prudenti, ma siamo andati avanti in modo instancabile. E oggi possiamo scrivere la parola fine sulla vicenda della busta paga pesante, visto che è stata cancellata una discriminazione che violava il principio di equità previsto dalla costituzione”. Così Daniele Principi, segretario provinciale della Cgil, e Romina Maccari, segretaria dello Spi Cgil, insieme all’avvocato Bruno Pettinari, che ha istruito la “pratica”, evidenziano lo straordinario successo conseguito. “Tra istanze e ricorsi abbiamo trattato 4.587 praticate e ottenuto la restituzione del 60% delle imposte versate durante il periodo della cosiddetta busta paga pesante per un valore complessivo di 11 milioni di euro, uno dei quali per interessi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

