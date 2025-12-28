Dopo la sosta natalizia, il Ravenna – capolista solitario nel girone B di serie C con un punto di vantaggio sull’Arezzo e 7 di margine sull’Ascoli – si ritrova domani per la ripresa degli allenamenti. All’orizzonte c’è il match di domenica 4 gennaio al ‘Romagnoli’ di Campobasso, valido per la prima giornata di ritorno. Il Ravenna ha chiuso il girone di andata con la sconfitta di Pesaro e col turno di riposo, imposto per l’estromissione del Rimini. L’Arezzo è andato anche peggio, avendo terminato la prima parte di stagione racimolando 2 punti in 3 partite, ovvero col ko 2-1 di Livorno, cui hanno fatto seguito i pareggi 3-3 in casa col Pineto e 1-1 in trasferta con la Torres. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Ravenna pronto a ripartire. Rinforzi in attacco e a centrocampo

Il Ravenna pronto a ripartire. Rinforzi in attacco e a centrocampo.

