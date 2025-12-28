Dieci giorni di chiusura per il circolo Arci La Vedetta di Settimello. Il provvedimento, emesso dal Questore di Firenze, è stato notificato la vigilia di Natale, dai carabinieri della Stazione di Calenzano e della Compagnia di Signa, allo storico circolo di via Arrighetto da Settimello. La decisione è scattata come conseguenza di un’attività di controllo sistematica, approfondita e protratta nel tempo, condotta dai militari dell’Arma nell’ambito delle ordinarie attività di prevenzione e monitoraggio del territorio. In particolare, la misura prende le mosse da un controllo effettuato nei giorni scorsi, in orario serale, dai militari all’interno del circolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il questore chiude il circolo Arci. Stop alla licenza per dieci giorni

