Il punto sulle trattative in casa termale Herons sul mercato Luchi | Chinellato non si muove

Mercato e non solo. In una lunga intervista al magazine online Quinto Quarto il patron della Fabo Herons Montecatini, Andrea Luchi, ha analizzato ad ampio spettro il momento dei suoi aironi, non il più facile della breve storia del club termale, per usare un eufemismo. Lo ha fatto difendendo l’operato della società in sede di costruzione della squadra, pur con l’ammissione che la stagione finora non si è svolta come auspicato: "Costruire una squadra è come cucinare un piatto: a volte ti assicuri i migliori ingredienti ma il piatto non viene, altre volte gli ingredienti sono di medio livello e fai un piatto eccezionale, non è una somma matematica – ha commentato il numero uno Herons – Nelle ultime stagioni abbiamo avuto la possibilità di competere regolarmente per i massimi obiettivi, questo ci inorgoglisce perché pochi altri club di Serie B possono vantarsi di ciò, ma allo stesso tempo da due anni a questa parte ci ha portato a programmare la stagione successiva in pochissimo tempo perché si finisce sempre intorno al 20 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

