Il punto di Giovannini Le associazioni imprenditoriali unite | accelerare le politiche di sostenibilità

Il 24 novembre si è svolto il quarto e ultimo ASviS Live, gli appuntamenti dedicati a discutere le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile (istituzionale, sociale, ambientale ed economica) e i contenuti del Rapporto dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 22 ottobre. Durante l'evento dedicato alla dimensione economica è stato presentato il Position paper "Le sfide della transizione. Lo sviluppo sostenibile e il contributo delle imprese", elaborato da dieci organizzazioni imprenditoriali che fanno parte dell'ASviS, tra cui Confindustria, Confagricoltura e Confcommercio.

