Si riparte. A testa bassa. per l’ennesima volta nel corso di questa stagione maledetta. E questa volta non mancherà nemmeno il tempo per riflettere e allenarsi perché la Cremonese è lontana una settimana piena. Inutile sottolineare come la partita di domenica prossima (4 gennaio ore 15) assuma nuovi contorni da ultimissima spiaggia. Sarà una lunga parentesi in casa gigliata, con Vanoli (al momento ancora ufficiosamente confermato in panchina) che dovrà trovare soluzioni nuove dal punto di vista tattico, oltre che tirar fuori dai calciatori energie nervose evaporate nel pomeriggio del Tardini. Archiviata l’ultima gara dell’anno, la sfida ai grigiorossi di Nicola inaugurerà un 2026 che comincerà tutto in salita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il programma. Ultima spiaggia. Ora la Cremonese. Poi Befana a Roma

Leggi anche: Amauri: "A Viareggio l'ultima spiaggia, poi divenni dominante. Zamparini pazzo, e che lite..."

Leggi anche: Befana 2025 a Piazza Navona: programma completo e orari degli eventi della festa più amata di Roma

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serie A: Juve-Roma con i Bianconeri avanti, mentre la Fiorentina è all'ultima spiaggia; Serie A, programma e numeri della 17ª giornata: l'Inter difende il primato a Bergamo; Fiorentina, la crisi non è finita: il Parma vince lo scontro salvezza, Vanoli in bilico; VN – Cremonese ultima spiaggia per Vanoli: Paratici riflette sul tecnico.

Il programma. Ultima spiaggia. Ora la Cremonese. Poi Befana a Roma - per l’ennesima volta nel corso di questa stagione maledetta. msn.com