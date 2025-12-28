Il programma Domani ripresa degli allenamenti Zanoni squalificato
Le vacanze stanno per finire: la Robur si ritroverà domani pomeriggio all’Acquacalda per iniziare a preparare la trasferta di Altopascio, in programma tra sette giorni, con fischio di inizio alle 14,30. Se Zanoni non sarà della partita causa squalifica – al suo posto dovrebbe giocare Cavallari –, saranno da valutare le condizioni degli infortunati di lungo corso, Giannetti, Michielan e Tosini. Al netto di eventuali movimenti dettati dal mercato, il recupero dell’attaccante, data anche la partenza di Menghi, sarà importante per dare un’alternativa ad Andolfi, unico centravanti a disposizione, salvo l’impiego, nel ruolo, di Noccioli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
