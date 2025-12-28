Il primo sciopero Trenord del 2026 | treni a rischio per 23 ore

Il 2026 inizia con uno sciopero nel settore ferroviario, con Trenord coinvolta nel primo evento di agitazione. Per circa 23 ore, i servizi ferroviari potrebbero subire interruzioni o riduzioni, influenzando i viaggi dei pendolari e dei passeggeri. È importante consultare gli aggiornamenti ufficiali e pianificare eventuali spostamenti in anticipo, considerando questa protesta che segna l’inizio delle agitazioni sindacali dell’anno.

Il calendario delle agitazioni sindacali del 2026 si apre subito con uno sciopero nel settore ferroviario. Lunedì 12 gennaioè infatti prevista una protesta che coinvolgerà il personale di Trenord, a distanza di un mese esatto dall’ultima mobilitazione del 2025.Lo stop, proclamato dal sindacato. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Il primo sciopero Trenord del 2026: treni a rischio per 23 ore Leggi anche: Trenord, a gennaio in arrivo un nuovo sciopero: treni a rischio per 23 ore Leggi anche: Trenord, a gennaio in arrivo un nuovo sciopero: treni a rischio per 23 ore Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scioperi treni gennaio 2026: stop a Trenord e protesta RFI; Gli orari della metro e dei bus Atm a Milano per Natale, Capodanno e l'Epifania; Scioperi dei trasporti a gennaio 2026: il calendario completo; Scioperi gennaio 2026: EasyJet, Trenord e ATM segnano l’avvio dell’anno. Il primo sciopero Trenord del 2026: treni a rischio per 23 ore - Stop dalle 3 del mattino fino alle 2 di martedì 13, con possibili disagi sulle linee lombarde ... quicomo.it

Scioperi treni gennaio 2026: stop a Trenord e protesta RFI - Gli scioperi treni gennaio 2026 potrebbero creare disagi significativi per pendolari e viaggiatori nelle prime settimane del nuovo anno. missionline.it

Scioperi trasporti gennaio 2026: easyJet, Trenord e ATM segnano l’avvio d’anno - Gli scioperi gennaio 2026 segnano l’inizio dell’anno con numerose agitazioni nei trasporti che potrebbero influire sulla mobilità dei viaggiatori ... missionline.it

Chi salverà Babbo Natale BREAKING NEWS — clamoroso al Polo Nord! È ufficiale: primo sciopero mondiale delle renne di Babbo Natale. Rudolph e colleghi hanno incrociato le zampette proprio alla vigilia: “Basta solletico e dispetti da parte dei folletti, - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.