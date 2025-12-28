Il primo Natale senza Gabriele Cavò gli amici lo ricordano tra musica e fiori
Ieri sera, il cuore di via Garibaldi ha battuto all’unisono per Gabriele Cavò. Il primo Natale senza il ragazzo è stato segnato da un momento di ricordo intenso: amici e coetanei si sono riuniti dove, solo pochi mesi fa, la sua vita è stata strappata via in un tragico incidente.Al centro della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
