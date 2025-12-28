Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica al 28 dicembre 2025 è di 0,104 €/kWh. Di seguito si presenta un’analisi dell’andamento e delle variazioni orarie di questa quotazione, utile per comprendere le dinamiche del mercato energetico italiano.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 28 Dicembre 2025, si attesta a 0,104 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 27 Dicembre 2025, il prezzo minimo registrato è stato di 0,072 €kWh (alle ore 12), mentre il massimo ha raggiunto 0,126 €kWh (alle ore 18). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata, in particolare tra le 11 e le 15, mentre il picco di costo si è verificato nelle prime ore della sera, tra le 17 e le 21. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 28122025 0,104 +0,015 27122025 0,103 -0,004 26122025 0,107 +0,001 25122025 0,107 +0,004 24122025 0,110 -0,003 23122025 0,113 +0,000 22122025 0,114 +0,006 21122025 0,108 -0,005 20122025 0,113 -0,007 19122025 0,119 -0,001 18122025 0,120 +0,000 17122025 0,120 +0,002 16122025 0,122 +0,006 15122025 0,117 +0,009 14122025 0,108 +0,000 13122025 0,108 +0,001 12122025 0,115 -0,001 11122025 0,117 +0,002 10122025 0,119 +0,004 09122025 0,115 +0,009 08122025 0,106 +0,002 07122025 0,104 -0,004 06122025 0,108 -0,023 05122025 0,131 +0,002 04122025 0,130 +0,013 03122025 0,145 +0,011 02122025 0,134 +0,002 01122025 0,132 +0,022 30112025 0,110 -0,004 29112025 0,114 +0,004 28112025 0,121 – Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Dicembre 2025 0,116 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,143 Dicembre 2024 0,139 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

