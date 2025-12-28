Il presidente dell’Associazione dei palestinesi sorvegliato speciale | chi è Mohamad Hannoun accusato d’istigazione a delinquere e già allontanato due volte da Milano
Mohamad Hannoun, presidente dell’Associazione dei palestinesi, è stato allontanato due volte da Milano per le sue dichiarazioni during cortei ProPal, ritenute di istigazione alla violenza e potenzialmente pericolose. Accusato di istigazione a delinquere, si trova sotto sorveglianza speciale. La sua figura rimane al centro di attenzione per le implicazioni delle sue parole e delle azioni legate alla sua attività associativa.
Milano, 28 dicembre 2025 – Allontanato da Milano con due fogli di via a distanza di un anno per le frasi pronunciate durante cortei ProPal, considerate “di istigazione alla violenza” e che “avrebbero potuto generare reazioni di massa incontrollabili”, in un caso, e ancora terreno fertile per il reato di “istigazione a delinquere” nell’altro. Non è un nome nuovo in città, quello del presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, sessantatreenne di origine giordana residente a Genova, ora tra i nove arrestati dalla polizia e dalla Guardia di Finanza del capoluogo ligure dopo l’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, accusati di aver finanziato l’organizzazione terroristica Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
