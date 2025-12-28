Il presidente dell’Associazione dei palestinesi sorvegliato speciale | chi è Mohamad Hannoun accusato d’istigazione a delinquere e già allontanato due volte da Milano

Mohamad Hannoun, presidente dell’Associazione dei palestinesi, è stato allontanato due volte da Milano per le sue dichiarazioni during cortei ProPal, ritenute di istigazione alla violenza e potenzialmente pericolose. Accusato di istigazione a delinquere, si trova sotto sorveglianza speciale. La sua figura rimane al centro di attenzione per le implicazioni delle sue parole e delle azioni legate alla sua attività associativa.

