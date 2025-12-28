Il portiere del Sudan crolla di colpo e poi si riprende come se nulla fosse | mistero in Coppa d’Africa

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Guinea Equatoriale e Sudan in Coppa d’Africa, il portiere sudanese ha improvvisamente crollato a terra, suscitando preoccupazione. Tuttavia, dopo alcuni istanti, si è ripreso e ha continuato a giocare senza apparenti problemi. Un episodio che ha lasciato perplessità, ma che si è risolto senza conseguenze evidenti, attirando l’attenzione sulla gestione degli episodi di malore durante le competizioni sportive.

Momenti di paura durante Guinea Equatoriale-Sudan di Coppa d'Africa, ma il portiere resta in campo fino alla fine. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

