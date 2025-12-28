Il pontificato di Leone XIV raccontato con l’arte

PAVIA I primi otto mesi del pontificato di Leone XIV raccontati attraverso l’arte come augurio di pace per il nuovo anno. La Diocesi di Pavia, per iniziativa del vicario generale monsignor Daniele Baldi, parroco del Carmine, ha organizzato nella chiesa una mostra di dipinti (tecnica mista e collage) di Francesco Guadagnuolo. Inaugurata ieri, l’esposizione composta da un ciclo di 16 opere pittoriche, che costituiscono un itinerario visivo e spirituale attraverso i mesi iniziali del pontificato, segnati da sfide globali e tensioni ma anche da gesti di speranza, si potrà ammirare fino al 12 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

