Il pontificato di Leone XIV raccontato con l’arte

PAVIA I primi otto mesi del pontificato di Leone XIV raccontati attraverso l'arte come augurio di pace per il nuovo anno. La Diocesi di Pavia, per iniziativa del vicario generale monsignor Daniele Baldi, parroco del Carmine, ha organizzato nella chiesa una mostra di dipinti (tecnica mista e collage) di Francesco Guadagnuolo. Inaugurata ieri, l'esposizione composta da un ciclo di 16 opere pittoriche, che costituiscono un itinerario visivo e spirituale attraverso i mesi iniziali del pontificato, segnati da sfide globali e tensioni ma anche da gesti di speranza, si potrà ammirare fino al 12 febbraio.

Leone XIV in veste inedita: sogni e speranze di un Papa diplomatico - La Storia» racconta i primi sei mesi del pontificato di Robert Prevost tra conclave, visione spirituale e diplomazia ... panorama.it

L'avvio del pontificato di Papa Leone XIV nell'ultimo libro di Fabio Zavattaro, «La pace disarmata e disarmante» - L'ultimo libro di Fabio Zavattaro riprende alcune delle prime parole pronunciate l'8 maggio da Robert Francis Prevost, appena nominato Papa Leone XIV, nel suo affaccio dalla loggia della basilica di ... roma.corriere.it

Dettagli No. Con grande spirito paterno ieri sera il Sommo Pontefice Leone XIV si è recato in piazza San Pietro per salutare tutti i fedeli che purtroppo non hanno potuto fare ingresso all'interno della Basilica e che si trovavano anche in condizioni meteo non - facebook.com facebook

Poco fa Papa Leone XIV ha sorpreso e benedetto i fedeli che non sono riusciti a entrare nella Basilica di San Pietro per la Messa della Vigilia di Natale. Rivolgendosi alla folla, il Pontefice ha ricordato che la Basilica di San Pietro è molto grande, ma che purtro x.com

