Il Sassuolo si prepara alla sfida al Dall’Ara con Fabio Grosso in panchina. Il rientro di Kristian Thorstvedt e Andrea Pinamonti rafforza la squadra, che, pur senza Domenico Berardi, si presenta con una formazione vicina a quella desiderata. L’obiettivo è disputare la propria partita, mantenendo equilibrio e attenzione, per affrontare l’avversario con determinazione e senza pressioni eccessive.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Il rientro di Kristian Thorstvedt a centrocampo e di Andrea Pinamonti in attacco restituiscono al tecnico Fabio Grosso un Sassuolo ancora privo di Domenico Berardi, ma molto vicino a quello tipo. Il primo ha scontato la squalifica e parte dal 1’, il secondo è ancora oggetto di valutazione ma occhio sarà al centro del tridente: si comincia da qui, per raccontare il Bologna-Sassuolo che va in scena oggi al Dall’Ara, anche perché si è visto contro il Torino quanto le assenze possano pesare sui neroverdi. L’idea è che una, anche se pesante, il Sassuolo la possa concedere all’avversaio, di più no: figuriamoci contro un Bologna che sta decisamente meglio dei neroverdi, come confermato da una classifica che impone comunque al Sassuolo quello scatto che Grosso dai suoi fa capire di aspettarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il piano di Grosso al Dall’Ara: "Faremo la nostra gara"

