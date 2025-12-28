Il percorso politico di Brigitte Bardot da Marianne della Repubblica a icona dell’estrema destra

Brigitte Bardot, scomparsa a 91 anni il 28 dicembre 2025, è stata una celebre attrice e modella francese. Oltre alla carriera nel cinema, il suo percorso politico ha suscitato discussioni, passando da simbolo della Repubblica francese a figura associata a posizioni di estrema destra. La sua vita e le sue scelte hanno segnato un’intera generazione, lasciando un’impronta duratura nel panorama culturale e politico francese.

Brigitte Bardot si è spenta a 91 anni il 28 dicembre 2025, lasciando dietro di sé non solo l'eredità di un'icona cinematografica mondiale, ma anche quella di una figura politicamente controversa. L'attrice francese, simbolo di emancipazione femminile e libertà sessuale negli anni Sessanta, ha percorso un lungo cammino che l'ha portata dalle braccia della sinistra a diventare una voce riconosciuta della galassia dell' estrema destra francese. Nel 1971, Brigitte Bardot divenne la prima Marianne di Francia, prestando il suo volto al busto della Repubblica esposto nei municipi francesi. Un'idea del generale de Gaulle, che apprezzava particolarmente l'artista.

Chi era Brigitte Bardot: la vita privata, gli amori, i film, la musica, la passione per gli animali - Si è spenta a 91 anni, a Saint Tropez, Brigitte Bardot, una delle ultime dive del cinema mondiale. ilmessaggero.it

