Il palloncino di Nkunku chiude il 2025 del Milan L' arte di arrangiarsi di Max funziona
Il 2025 si conclude con un tocco di leggerezza per il Milan, grazie al palloncino rosso di Christopher Nkunku. La capacità di adattarsi e la fortuna degli episodi hanno contribuito a chiudere l’anno in modo tranquillo, sottolineando la resilienza della squadra e il clima di serenità che caratterizza questa fase. Un finale che riflette l’atteggiamento equilibrato di un club pronto a guardare avanti con fiducia.
Milano, 28 dicembre 2025 – L' arte di arrangiarsi e la benevolenza degli episodi concedono a l Milan una serena chiusura di 2025, celebrata dal palloncino rosso di Christopher Nkunku. Un anno fa terminava la gestione di Paolo Fonseca, ed era pronta ad avviarsi quella di Sergio Conceicao, con l'ingannevole Supercoppa, q uesta volta è risultato rotondo sull'Hellas Verona, e secondo posto quanto meno assicurato. L'arte di arrangiarsi, che è propria di Max Allegri ovviamente, perché da settimane si vive senza filtro a centrocampo, un attaccante di riferimento e il condottiero della difesa. La notizia allora sono i minuti finali di Youssouf Fofana (oltre all' esordio in Serie A di Odogu ) al fianco di un Luka Modric prostrato dalla doppia fase, ma comunque produttivo in occasione della teza rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
