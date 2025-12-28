Il 2025 si conclude con un tocco di leggerezza per il Milan, grazie al palloncino rosso di Christopher Nkunku. La capacità di adattarsi e la fortuna degli episodi hanno contribuito a chiudere l’anno in modo tranquillo, sottolineando la resilienza della squadra e il clima di serenità che caratterizza questa fase. Un finale che riflette l’atteggiamento equilibrato di un club pronto a guardare avanti con fiducia.

Milano, 28 dicembre 2025 – L' arte di arrangiarsi e la benevolenza degli episodi concedono a l Milan una serena chiusura di 2025, celebrata dal palloncino rosso di Christopher Nkunku. Un anno fa terminava la gestione di Paolo Fonseca, ed era pronta ad avviarsi quella di Sergio Conceicao, con l'ingannevole Supercoppa, q uesta volta è risultato rotondo sull'Hellas Verona, e secondo posto quanto meno assicurato. L'arte di arrangiarsi, che è propria di Max Allegri ovviamente, perché da settimane si vive senza filtro a centrocampo, un attaccante di riferimento e il condottiero della difesa. La notizia allora sono i minuti finali di Youssouf Fofana (oltre all' esordio in Serie A di Odogu ) al fianco di un Luka Modric prostrato dalla doppia fase, ma comunque produttivo in occasione della teza rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il palloncino di Nkunku chiude il 2025 del Milan. L'arte di arrangiarsi di Max funziona

Leggi anche: Milan-Roma, Nkunku titolare: punta a gonfiare il palloncino. In attacco con lui …

Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, l’ora di Nkunku: c’è un palloncino da gonfiare”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Addio Milan, fissata la valutazione: verrà ceduto per 35 milioni.

Il palloncino di Nkunku chiude il 2025 del Milan. L'arte di arrangiarsi di Max funziona - La doppietta del francese fa ben sperare, ma se esistono altre occasio ... sport.quotidiano.net