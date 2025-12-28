Il Paese Alto in festa con ’Natale al Borgo’
Un notevole afflusso di pubblico ha accompagnato, nel pomeriggio di ieri, il ritorno di Natale al Borgo al Paese Alto di San Benedetto del Tronto, con Piazza Bice Piacentini che ha ospitato gli spettacoli tra il palco e i suoi sanpietrini. A farla da padroni musica e rappresentazioni in vernacolo. La manifestazione, inserita nel calendario delle iniziative natalizie del Comune, ha confermato l’interesse per una formula che, per il secondo anno consecutivo, riporta al centro il cuore storico della città. Nel corso del pomeriggio di ieri, dalle ore 15, il pubblico ha assistito alle scenette in vernacolo curate dall’ Associazione Ribalta Picena, con repliche distribuite fino alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
