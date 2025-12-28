Il nuovo market | Fatte opere da sanare

Non sono ritardi degli uffici del Comune a causare la posticipata apertura di Famila, il supermercato nato tra viale Cadorna – via del Fante, ma è l’attesa della sanatoria necessaria per ottenere l’autorizzazione a realizzare strada, parcheggi e aree a verde: con una nota ufficiale, il Comune di Legnano risponde alle polemiche che imputavano a un ritardo dei propri uffici la mancata apertura del supermercato il 18 dicembre. "Il supermercato tra le vie del Fante e Cadorna non è potuto ancora aprire a causa della mancanza di autorizzazione per la realizzazione delle opere concordate con l’amministrazione comunale: la strada di collegamento fra le due menzionate vie, i parcheggi a uso pubblico e le aree a verde – spiegano i portavoce di Palazzo Malinverni –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

