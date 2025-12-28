Il Napoli vince 2-0 Conte nel post | Vi spiego in cosa siamo diversi rispetto a Milan Inter e Juventus…
Dopo la vittoria del Napoli sulla Cremonese, l’allenatore Antonio Conte ha commentato a DAZN i motivi per cui la squadra azzurra si distingue dalle altre grandi del calcio italiano, come Milan, Inter e Juventus. Nel suo intervento, Conte ha evidenziato alcuni aspetti chiave che, secondo lui, rendono il Napoli diverso e più competitivo rispetto alle rivali di sempre.
Al termine di Cremonese-Napoli 0-2, l'allenatore degli azzurri Antonio Conte ha parlato a DAZN dei motivi, a suo avviso, secondo cui la squadra partenopea si differenzia dalle altre big, ovvero Milan, Inter e Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Conte gela il Napoli: «Non siamo al livello di Inter, Juve e Milan. Vi spiego perché»
Leggi anche: Napoli Milan, Conte nel post partita: «Sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato di volersi giocare il trofeo. Bologna o Inter? Ecco cosa penso»
Napoli-Bologna 2-0: due gol di Neres, la Supercoppa è di Conte; Supercoppa italiana: Napoli-Bologna 2-0: gli highlights Video; Doppietta Neres, il Napoli vince la Supercoppa con un netto 2-0 al Bologna; Il Napoli fa valere la legge della più forte: battuto il Bologna, è trionfo in Supercoppa italiana.
Delusione Cremonese: il Napoli vince 2-0 - Il danese è ancora decisivo, Conte torna a sorridere in campionato. rainews.it
Cremonese-Napoli 0-2 in meme: il vichingo indomabile colpisce ancora - Il Napoli vince a Cremona dopo aver alzato la Supercoppa in Arabia e lo fa senza neanche subire il gol dell'ex da Zerbin (o, peggio ancora, da Grassi): è proprio vero che il Natale ... msn.com
Calcio Napoli vince anche in campionato: 2-0 a Cremona - In attesa dell'Inter il Calcio Napoli riprende la sua corsa in campionato con una determinazione che, se ... 2anews.it
Dominio totale. Hoilund bestiale. Azzurri forti, tosti. Il Napoli vince a Cremona e chiude un 2025 memorabile. Campioni d’Italia. Vincitori della Supercoppa Italiana. In corsa in Champions League. Avanti in Coppa Italia. Ed in zona scudetto in questo campionat facebook
Hojlund firma una doppietta, il Napoli vince a Cremona e resta in scia al Milan x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.