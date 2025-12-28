Il Napoli vince 2-0 Conte nel post | Vi spiego in cosa siamo diversi rispetto a Milan Inter e Juventus…

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria del Napoli sulla Cremonese, l’allenatore Antonio Conte ha commentato a DAZN i motivi per cui la squadra azzurra si distingue dalle altre grandi del calcio italiano, come Milan, Inter e Juventus. Nel suo intervento, Conte ha evidenziato alcuni aspetti chiave che, secondo lui, rendono il Napoli diverso e più competitivo rispetto alle rivali di sempre.

Al termine di Cremonese-Napoli 0-2, l'allenatore degli azzurri Antonio Conte ha parlato a DAZN dei motivi, a suo avviso, secondo cui la squadra partenopea si differenzia dalle altre big, ovvero Milan, Inter e Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il napoli vince 2 0 conte nel post vi spiego in cosa siamo diversi rispetto a milan inter e juventus8230

© Pianetamilan.it - Il Napoli vince 2-0, Conte nel post: “Vi spiego in cosa siamo diversi rispetto a Milan, Inter e Juventus…”

Leggi anche: Conte gela il Napoli: «Non siamo al livello di Inter, Juve e Milan. Vi spiego perché» 

Leggi anche: Napoli Milan, Conte nel post partita: «Sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato di volersi giocare il trofeo. Bologna o Inter? Ecco cosa penso»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Napoli-Bologna 2-0: due gol di Neres, la Supercoppa è di Conte; Supercoppa italiana: Napoli-Bologna 2-0: gli highlights Video; Doppietta Neres, il Napoli vince la Supercoppa con un netto 2-0 al Bologna; Il Napoli fa valere la legge della più forte: battuto il Bologna, è trionfo in Supercoppa italiana.

napoli vince 2 0Delusione Cremonese: il Napoli vince 2-0 - Il danese è ancora decisivo, Conte torna a sorridere in campionato. rainews.it

napoli vince 2 0Cremonese-Napoli 0-2 in meme: il vichingo indomabile colpisce ancora - Il Napoli vince a Cremona dopo aver alzato la Supercoppa in Arabia e lo fa senza neanche subire il gol dell'ex da Zerbin (o, peggio ancora, da Grassi): è proprio vero che il Natale ... msn.com

napoli vince 2 0Calcio Napoli vince anche in campionato: 2-0 a Cremona - In attesa dell'Inter il Calcio Napoli riprende la sua corsa in campionato con una determinazione che, se ... 2anews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.