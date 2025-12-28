Il Napoli torna a vincere in trasferta doppietta di Hojlund e Cremonese ko

Il Napoli torna a ottenere una vittoria in trasferta con un risultato di 2-0 contro la Cremonese allo Zini. La squadra partenopea, guidata dall'attaccante Hojlund, ha mostrato una prova solida e controllata, consolidando la propria posizione in campionato. La Cremonese, reduce dalla recente finale di Supercoppa, non è riuscita a contrastare efficacemente gli avversari. La partita conferma l’ottimo stato di forma del Napoli e il crescente rendimento in trasferta.

