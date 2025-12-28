Il Napoli sta preparando un’offerta di prestito con diritto di riscatto per Mastantuono del Real Madrid

Il Napoli sta considerando un’operazione di mercato per il gennaio, puntando su Franco Mastantuono del Real Madrid. La società sta preparando un prestito con diritto di riscatto, anche se resta da capire se l’offerta sarà accettata dal club madrileno. La trattativa potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare la rosa, ma ancora non ci sono conferme ufficiali in merito.

Il Napoli guarda al mercato di gennaio e pensa a Franco Mastantuono del Real Madrid: il club prepara un prestito con obbligo di riscatto, ma l'offerta potrebbe non essere accettata. Il punto dell'esperto di mercato turco Ekrem Konur su X. Napoli su Mastantuono? I dettagli. Riporta Konur su X: Il Napoli sta preparando un'offerta di prestito con diritto di riscatto a gennaio per il centrocampista argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono! Il valore complessivo potrebbe arrivare a 50 milioni di euro, ma l'offerta dovrebbe essere respinta. I club della Premier League lo stanno monitorando, ma finora non ci sono offerte.

