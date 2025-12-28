Il Napoli sbanca Cremona doppietta di Hojlund
Il Napoli torna in campo dopo la vittoria in Supercoppa e si conferma in campionato, battendo 2-0 la Cremonese allo Zini. Con una doppietta di Hojlund, la squadra di Spalletti ottiene un risultato importante per la classifica, dimostrando continuità e determinazione. La partita rappresenta un passo avanti nel cammino del Napoli, che mantiene il ritmo e affronta con fiducia le prossime sfide.
AGI - A sei giorni di distanza dal trionfo in Supercoppa, il Napoli si rituffa sul campionato, superando per 2-0 la rivelazione Cremonese allo Zini. L'uomo copertina dei partenopei è ancora una volta Hojlund, autore di una doppietta e, in generale, di una prova dominante. La squadra di Conte sfata così il tabù trasferta e torna al successo lontano dal Maradona. A Cremona la supremazia dei campani non è mai stata in dubbio. Passano appena tredici minuti e il Napoli è subito in vantaggio. Spinazzola raccoglie una respinta della difesa avversaria e calcia verso la porta: una deviazione manda fuori tempo Audero e fa arrivare il pallone sui piedi di Hojlund che segna l'1-0 a porta vuota. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Hojlund trascina il Napoli, vittoria per 0-2 a Cremona
Leggi anche: Il Napoli domina a Cremona, vince 2 a 0 grazie ad Hojlund
Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta.
Il Napoli torna a vincere in trasferta, doppietta di Hojlund e Cremonese ko - CREMONA (ITALPRESS) – A sei giorni di distanza dal trionfo in Supercoppa, il Napoli si rituffa sul campionato, superando per 2- lanuovasardegna.it
Cremonese-Napoli: 0-2, ottima prova degli azzurri. Doppietta per Hojlund - it con formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. areanapoli.it
Cremonese-Napoli 0-2: Hojlund decisivo, doppietta e tre punti per gli azzurri - Napoli di Domenica 28 dicembre 2025: le reti di Hojlund arrivano nel primo tempo, grigiorossi poco incisivi ... calciomagazine.net
IL NAPOLI VINCE E SBANCA L'OLIMPICO! Partita praticamente perfetta da parte di tutti gli azzurri: David Neres si prende il premio di MVP! : @danilodefalco43 #RomaNapoli #Roma #Napoli #SerieA #SpazioNapoli - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.