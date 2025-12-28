Il Napoli torna in campo dopo la vittoria in Supercoppa e si conferma in campionato, battendo 2-0 la Cremonese allo Zini. Con una doppietta di Hojlund, la squadra di Spalletti ottiene un risultato importante per la classifica, dimostrando continuità e determinazione. La partita rappresenta un passo avanti nel cammino del Napoli, che mantiene il ritmo e affronta con fiducia le prossime sfide.

AGI - A sei giorni di distanza dal trionfo in Supercoppa, il Napoli si rituffa sul campionato, superando per 2-0 la rivelazione Cremonese allo Zini. L'uomo copertina dei partenopei è ancora una volta Hojlund, autore di una doppietta e, in generale, di una prova dominante. La squadra di Conte sfata così il tabù trasferta e torna al successo lontano dal Maradona. A Cremona la supremazia dei campani non è mai stata in dubbio. Passano appena tredici minuti e il Napoli è subito in vantaggio. Spinazzola raccoglie una respinta della difesa avversaria e calcia verso la porta: una deviazione manda fuori tempo Audero e fa arrivare il pallone sui piedi di Hojlund che segna l'1-0 a porta vuota. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Napoli sbanca Cremona, doppietta di Hojlund

Leggi anche: Hojlund trascina il Napoli, vittoria per 0-2 a Cremona

Leggi anche: Il Napoli domina a Cremona, vince 2 a 0 grazie ad Hojlund

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta.

Il Napoli torna a vincere in trasferta, doppietta di Hojlund e Cremonese ko - CREMONA (ITALPRESS) – A sei giorni di distanza dal trionfo in Supercoppa, il Napoli si rituffa sul campionato, superando per 2- lanuovasardegna.it