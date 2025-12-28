Il Napoli gioca con la serenità crudele di chi sa di essere superiore

Il Napoli scende in campo con la calma sicura di chi conosce il proprio valore. Allo Zini, il risultato sembra già scritto, come un viaggio in treno senza sorprese, dove tutto fila lisciamente e senza deviazioni. Una partita che, sin dall'inizio, sembra seguire un copione già delineato, riflettendo la consapevolezza di una squadra che affronta ogni confronto con lucidità e determinazione.

Allo Zini la partita finisce quasi prima di cominciare, come certi viaggi in treno in cui guardi il finestrino e capisci subito che non ci saranno deviazioni. Cremonese-Napoli è uno 0-2 pulito, freddo, definitivo. Un risultato che non chiede interpretazioni e non concede appigli. Il Napoli è forte, ma soprattutto è cattivo nel modo giusto. Non concede niente, non regala speranze. Gioca con la serenità crudele di chi sa di essere superiore e non sente il bisogno di dimostrarlo a ogni pallone. Rasmus Højlund è il manifesto di questa sicurezza: terza doppietta, terza sentenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

