Il Napoli domina a Cremona vince 2 a 0 grazie ad Hojlund

Il Napoli si impone sulla Cremonese con un risultato di 2-0 al Zini di Cremona. La squadra azzurra ha mantenuto un ritmo costante, controllando la gara e portando a casa i tre punti. Hojlund è stato decisivo nel mettere a segno le reti che hanno determinato il risultato finale. La partita ha confermato la solidità del Napoli in questa fase della stagione.

La Cremonese non riesce ad arrestare il Napoli determinato a conquistare i tre punti. Il Napoli domina al Zini di Cremona e vince 2 e 0 contro la Cremonese. Unico obiettivo per la squadra di Conte era portare a casa i tre punti nella 17° giornata di Serie A contro la Cremonese, nonostante l’emergenza infortuni che ha ostacolato l’ascesa del Napoli. Così è stato, grazie ad uno straordinario Hojlund che conquista la maglia di migliore in campo. Il primo gol degli azzurri arriva al 13° minuto con Hojlund che porta in vantaggio il Napoli dopo un cross di Politano deviato da un giocatore della Cremonese, poi un tiro da fuori area di Spinazzola arriva sui piedi del numero 19 che con un rasoterra mette la palla in rete. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Il Napoli domina a Cremona, vince 2 a 0 grazie ad Hojlund Leggi anche: Capolavoro Napoli: domina il Bologna con la doppietta di Neres e vince la SupercoppaI voti: Hojlund nove vero (7,5) Leggi anche: Splendida prestazione della Guerri Napoli che domina la Vanoli Cremona. Magro: ”Vogliamo continuare a sognare” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trionfo Napoli in Arabia: domina col Bologna e vince la Supercoppa italiana; Napoli, effetto Supercoppa: Conte verso la conferma dell’undici vincente contro la Cremonese. Serie A, doppietta di Hojlund: il Napoli vince in casa della Cremonese - I padroni di casa allenati da Davide Nicola, e prossimi avversari in campionato della Fiorentina, sono ... firenzeviola.it

Serie A: Cremonese-Napoli 0-2 - E' ancora una volta Hojlund a risultare decisivo per la squadra di Antonio Conte, andando in gol al 13' e al 45' del prim ... msn.com

Napoli a Cremona con l’undici della Supercoppa: Conte cerca continuità - Il Napoli riparte da Cremona dopo il trionfo in Supercoppa: Conte conferma la formazione di Riad e punta a invertire il trend negativo fuori casa. mondonapoli.it

È il Napoli di Hojlund ma, attenzione, c'è un Hojlund prima di Conte e un Hojlund dopo Conte Il Napoli domina a Cremona: 2-0, doppietta del danese. Rispetto a settembre, Rasmus ha proprio un’altra postura, un altro modo di stare in campo, di aggredire pall - facebook.com facebook

Il #Napoli molto + fresco rispetto a Udine manda a casa subito un #Milan troppo impreciso e svagato. Partita intensa, ben giocata da un ottimo #Napoli, molto attento ed equilibrato nelle due fasi: gli azzurri, passati in vantaggio nel finale di 1Tempo con una co x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.