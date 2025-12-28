Il Napoli chiude al meglio uno splendido 2025 | Hojlund regala il successo a Cremona

Il Napoli conclude il 2025 con una vittoria in trasferta contro la Cremonese, consolidando la propria posizione in campionato. Dopo il successo in Supercoppa Italiana a Riad, gli azzurri continuano a mostrare continuità e determinazione sotto la guida di mister Spalletti. La partita si è conclusa con il risultato di 0-2, con Hojlund che ha contribuito al risultato, segnando un ulteriore passo verso obiettivi stagionali ambiziosi.

Il Napoli chiude al meglio il suo splendido 2025. A meno di una settimana dal trionfo in Supercoppa Italiana a Riad, gli azzurri riprendono la corsa in campionato, battendo 0-2 in trasferta la Cremonese di Davide Nicola, sin qui tra le sorprese del campionato. Decisiva una doppietta di Rasmus.

